Carreta da Mamografia atende em Osasco a partir de terça, 19

A Prefeitura de Osasco informou na tarde desta quarta-feira (13), que a Carreta da Mamografia vai funcionar no estacionamento do Paço Municipal a partir do dia 19, terça-feira.

De acordo com a administração municipal, a carreta chega ao município no dia 18, mas na data apenas serão realizados os ajustes necessários em eletricidade e equipamentos. O atendimento ao público acontecerá entre os dias 19 e 30 de novembro.

A Carreta da Mamografia estaciona em Osasco por meio de parceria entre a Secretaria de Saúde da Prefeitura e o Programa Mulheres de Peito, do governo do estado.Os exames disponibilizados para as mulheres representam a prorrogação da Campanha de Prevenção ao Câncer de Mama, realizada durante o mês de outubro.

O funcionamento será de segunda a sexta, das 9h às 18h, realizando 50 atendimentos, a partir da distribuição de senhas, e aos sábados, das 9h às 13h, também com atendimento a partir da distribuição de 25 senhas.

Embora haja distribuição de senhas, é necessário que as mulheres apresentem a indicação médica. Para evitar que as mulheres não fiquem sem atendimento, a Secretaria de Saúde manterá plantão no local com uma médica, que fará a triagem e a guia médica.

Público-alvo

O público-alvo são mulheres de 40 anos ou mais ou a partir dos 30, caso haja histórico de câncer familiar. O resultado do exame será entregue em dois dias úteis.

As pacientes com indicação de Birads IV (sistema adotado para orientar a conduta médica) em diante serão direcionadas para consulta pré-agendada pela equipe da Secretaria de Saúde na Casa da Mulher, que funciona no Hospital e Maternidade Amador Aguiar.

Para os exames com indicativo de Birads 0 serão feitos os complementos de compressão e magnificação, e quando necessário, o exame de ultrassom. Ou seja, as munícipes receberão todo o suporte e apoio necessário para a prevenção anual.

A equipe de atendimento na Carreta da Mamografia será composta por agentes administrativos e técnicos em radiologia, além da equipe médica. No dia da realização dos exames de ultrassom, a unidade contará com um médico e uma enfermeira.

SERVIÇO

ATENDIMENTO DA CARRETA DA MAMOGRAFIA EM OSASCO

De: 19 a 30/11

Público alvo: mulheres de 40 anos ou mais

Segunda a sexta – 9h às 18h

Sábados – 9h às 13

Estacionamento da Prefeitura

(Avenida Narciso Sturlini, s/nº – Vila Campesina)

Atendimento mediante distribuição de senha