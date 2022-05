Carreta da Saúde de Itapevi atende o Nova Cotia até sexta (27)

A Carreta da Saúde de Itapevi vai atender o bairro Nova Cotia (Rua Pavão, 68) até o dia 27 de maio. Quem estiver precisando de atendimento médico ambulatorial pode procurar a unidade móvel de segunda a quinta, das 8h às 15h, e, às sextas-feiras, das 8h às 12h.

Para ser atendido, o paciente precisa apresentar o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), RG e cartão de alguma unidade de saúde ou comprovante de endereço.

A Prefeitura de Itapevi anunciou que a próxima parada da carreta, que atende moradores das regiões que ainda não contam com unidades de saúde, será no dia 30 de maio, no bairro Monte Serrat II (Rua José Augusto Francisco Carmaneiro, 963), onde fica até 10 de junho.

