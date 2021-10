Carro destrói carrinho de cachorro-quente e clientes ajudam dogueira a consertá-lo em Osasco

O Dogão da Tia Albertina, na avenida Maria Campos, é um dos mais tradicionais de Osasco, considerada a capital do cachorro-quente. Mas o carrinho da vendedora foi atingido por um veículo desgovernado há pouco mais de uma semana e tirou a única fonte de renda que ela tinha.

O acidente, que aconteceu no dia 10 de outubro, foi registrado por uma câmera de monitoramento. Nas imagens, é possível ver quando o veículo atinge o carrinho. “Na hora que escutei o barulho, virei para trás, vi o carro e meu pensamento foi só em correr. Foi bem desesperador”, contou a filha de Tia Albertina, Tatiana Rodrigues, que trabalha na barraca, em reportagem exibida nesta quarta-feira (20), no “Balanço Geral”, da Record TV.

Na delegacia, o motorista alegou que perdeu o controle do carro após desviar de uma motocicleta. Ninguém ficou ferido, mas o acidente gerou um prejuízo de R$ 16 mil para a vendedora osasquense, que não tem condições financeiras para arcar com as despesas.

Tia Albertina tem a barraca com seu famoso cachorro-quente há 20 anos e ficou sem saber o que fazer para sustentar a família após o ocorrido. “É triste, mas a luta continua. Nossa luta é de dia, de noite, com chuva, perigo. A gente não tem acesso a banheiro, nem nada, mas a gente batalha todos os dias. Não é fácil, mas Deus nos dá força porque ali foi um livramento”, disse Tatiana.

Comovidos com o drama da vendedora de Osasco, clientes pediram para que Tatiana criasse uma vaquinha virtual para conseguir levantar recursos e consertar o carrinho da dogueira. “Eles pediram para eu fazer uma vaquinha online porque eles iriam nos ajudar. Muitos conhecem a nossa história e trabalha da gente, né”, continuou a filha de Tia Albertina.

Até o momento, já foram levantados mais de R$ 1 mil. Quem quiser contribuir com a causa, basta acessar o link da vaquinha virtual e fazer a doação para Tia Albertina.