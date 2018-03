Casa do Novo Osasco desaba; veja o vídeo

Uma casa localizada na Rua Miguel Nahka, no Novo Osasco, desabou na manhã desta quarta-feira (21).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não existem vítimas no local e homens da corporação e da Polícia Militar ainda estão fazendo a perícia para tentar identificar o motivo que levou ao desabamento.

Veja o vídeo do momento em que a casa desabou (crédito: Página do Facebook do Correio Paulista)