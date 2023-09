Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para operador de atendimento nesta quinta-feira (14)

Casa do Trabalhador de Barueri realiza processo seletivo para operador de atendimento...

A Casa do Trabalhador de Barueri realiza nesta quinta-feira (14), às 9h, processo seletivo para preenchimento de vagas de Operador de Atendimento Jr. – ativo e receptivo – cobrança para trabalhar na empresa EmDia (antiga Liderança), localizada na cidade.

publicidade

A seleção será no Ginásio José Corrêa (Avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000 – Centro) com tolerância de chegada até as 9h30.

Os candidatos precisam residir em Barueri ou nas cidades próximas e ter ensino médio completo.

publicidade

Os interessados devem trazer RG, título de eleitor ou requerimento e Certificado de Reservista (no caso dos homens).

A jornada de trabalho é de meio período e sábados alternados. Há disponibilidade para os turnos da manhã ou da tarde.

publicidade

O salário é de R$ 1.216,00, além de comissão, vale-transporte (limite de duas vindas e duas voltas), vale-refeição de R$ 14,80 ao dia, planos de saúde, parceria com faculdades, plano de carreira, projeto Conte Comigo, amparo psicológico, projeto Amor de Mãe e PLR (Participação nos Lucros e Resultados).