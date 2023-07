Casa do Trabalhador de Barueri seleciona candidatos a 160 vagas de auxiliar de produção

A Casa do Trabalhador de Barueri está intermediando a contratação de 160 auxiliares de produção para trabalhar em empresa do setor alimentício.

As vagas são somente paras homens em caráter temporário.

Os candidatos precisam ter concluído o ensino médio e disponibilidade para trabalhar nos seguintes horários: das 6h05 às 14h25; das 14h20 às 22h40 ou das 22h35 às 06h10. As atividades serão relacionadas à produção de alimentos em geral. Não é necessário ter experiência na função.

O salário oferecido é de R$ 1.960,00, além de vale-transporte, cesta básica, convênio farmácia, plano odontológico e seguro de vida.

Os candidatos deverão retirar carta de encaminhamento nos dias 17 (segunda-feira) e 18 (terça-feira) das 9h às 16h no guichê 18 da Casa do Trabalhador, que fica no setor amarelo do Ganha Tempo (Rua Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro). As cartas de encaminhamento são limitadas e serão entregues até que o número solicitado pela empresa seja atingido.

