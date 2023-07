Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para auxiliar de produção na quarta-feira (26)

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na quarta-feira (26), processo seletivo para mais de 200 vagas de auxiliar de produção.

publicidade

As vagas são para homens e mulheres. Os requisitos são: ter idade a partir de 19 anos, ensino médio completo e residir em Jandira ou região.

O salário oferecido é de R$ 1.960,00.

publicidade

O processo seletivo para as vagas femininas será das 9h às 11h, e para os homens das 14h às 16h.

O endereço da Casa do Trabalhador é Via Expressa Mauri S. Barufi, 1.570, Vila Mercedes. Os candidatos devem comparecer no dia e horário marcado com documentos pessoais com foto e currículo atualizado.

publicidade