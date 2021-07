Casal de Cotia vence o Power Couple Brasil e lembra de pombos de Osasco após vitória

O casal de influenciadores digitais de Cotia Mari Matarazzo e Matheus Yurley foi o grande vencedor do Power Couple Brasil 5, da Record TV, e citou até os pombos de Osasco após a vitória.

Na final, na noite desta sexta-feira (23), o casal obteve 63,41% dos votos do público e derrotou Deborah Albuquerque e Bruno Salomão. Mari e Matheus levaram R$ 403 mil para a casa.

A decisão teve uma alfinetada em Deborah e Bruno, que se auto intitularam “casal Fênix”, demonstrando confiança na vitória no reality de casais da Record. Mati e Matheus se denominaram “Casal Pombo” como contraponto aos adversários.

Deborah reclamou da derrota e declarou que, se esperasse esse resultado “passaria férias no Power [Couple] só trolando e fazendo piadas, não ficaria estressada, não estaria com o joelho arranhado, eu ficaria fazendo piada, apostando baixo. Não seria o Casal Power de verdade, seria o Casal Power da brincadeira, já que é isso que vale, não precisaria ter me matado nas provas”.

O casal de moradores de Cotia minimizou a reclamação da rival.: “aceita que dói menos”. “A gente até tentou manter a educação, mas falou da gente… Uma coisa só que eu tenho que falar, que eu não quero falar muita coisa é só isso aqui: ‘pruuu, pruuu’ [imitando sons de pombo]. Eu quero fazer uma pergunta: Você já viu uma Fênix no Centro de Osasco? Agora pombo tem um monte! É team Pombo, caramba! Respeita, tem que respeitar!”, declararam, em referência a memes da internet que definem Osasco como “a capital dos pombos”.

No Power Couple Brasil 5, Matheus levou alegria para a mansão Power. Brincalhão, o youtuber contou histórias engraçadas e dançou muito. Já Mari mostrou ajudou colegas de confinamento nos dias de programa ao vivo e deu diversas dicas e truques sobre maquiagem e beleza. O casal de Cotia também fez amigos no reality, como Bibi e Pimpolho, Márcia e Rod, Mirela e Yugnir e Renata e Leandro.