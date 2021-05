Casal de influenciadores digitais de Cotia participa do Power Couple Brasil 5

O casal de influenciadores digitais Mari Matarazzo e Matheus Yurley, que mora em Cotia, está entre os participantes do reality Power Couple Brasil 5, apresentado por Adriane Galisteu, na Record TV.

publicidade

O programa, que estreia dia 9 de maio, após o “Domingo Espetacular” promove uma competição entre 13 casais, que passam por uma série de desafios de afinidade, valendo dinheiro, com o objetivo de testar o quanto eles se conhecem de verdade.

A influenciadora digital Mari Matarazzo, moradora de Cotia, que conta com 4,3 milhões de seguidores no Instagram, disse que está com medo de provas com bichos ou envolvendo questões matemáticas.

publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Matarazzo (@marimatarazzoofc)

Já o companheiro dela, Matheus Yurley, declarou: “Não tenho medo de nada”. Ele tem 13,1 milhões de inscritos em seu canal de trolagens no Youtube, que tem entre as principais vítimas a própria Mari.

publicidade

No Power Couple Brasil, apresentado por Adriane Galisteu, para se darem bem no jogo, os maridos e esposas precisarão confiar um no outro e realizar apostas de até R$ 40 mil. Caso cumpram a tarefa proposta, ficam com esse dinheiro, que será acumulado até a final. O valor obtido ao longo de toda a temporada por cada casal que virará o prêmio final da dupla vencedora.

A Prova dos Casais é decisiva para definir quem vai para a DR da semana. Quem vencer o desafio fica imune e se livra da eliminação. Três casais vão para a temida DR, que significa correr o risco de sair da competição: quem acumular o pior saldo financeiro do ciclo semanal e também quem perder a prova dos casais daquela etapa do jogo. Os próprios casais confinados definem a terceira dupla a ir para a berlinda por meio de votação. A partir desse momento, entra a participação do telespectador.

Após a definição da DR ao vivo no programa de quarta-feira, o suspense vai se estender até o dia seguinte. O público de casa votará para tentar salvar seu casal preferido da eliminação, que acontecerá sempre às quintas-feiras, ao vivo.

Antes de entrarem na Mansão do Power Couple Brasil 5, todos os participantes do reality passam previamente por exames médicos. Além disso, eles cumpriram um tempo de isolamento, sendo também testados regularmente durante esse período, antes de entrarem oficialmente na sede do programa, localizada em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo.