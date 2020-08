Casal faz armadilha no Tinder e jovem é estuprada

Uma jovem de 21 anos foi abusada sexualmente durante um encontro marcado pelo Tinder, em Santos, no litoral paulista. A vítima afirma que combinou de ir ao apartamento de uma mulher que conheceu pelo aplicativo de paquera, mas caiu em uma cilada.

No depoimento à polícia, a vítima disse que o estupro aconteceu na noite de quarta-feira (26). Elas se conheceram no início da semana e teriam marcado um encontro no apartamento da mulher, que teria dito que os pais estavam viajando e estaria sozinha.

Na residência, as duas ingeriram bebida alcoólica e a mulher revelou que o seu namorado estava no quarto. No mesmo momento, um homem que disse ter 35 anos apareceu na sala e afirmou que gostava de ver mulheres fazendo sexo.

Publicidade

A vítima contou à polícia que, ao negar participar do ato, foi agarrada na nunca pelo desconhecido e forçada a beijar a moradora do apartamento. Em seguida, o suposto namorado da mulher teria tirado as roupas da vítima à força, mordeu as coxas e seios e a estuprou.

A garota foi embora do apartamento por volta das 22h e contou o ocorrido para a mãe assim que chegou em casa. A menina foi levada pela mãe ao pronto-socorro, onde foi medicada e liberada.

O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Santos. O casal foi identificado e a polícia investiga se há outras vítimas que não denunciaram por constrangimento. (Com informações do jornal “A Tribuna”)