Casas terapêuticas vão atender dependentes químicos em Osasco

Serão implementadas em Osasco três casas terapêuticas para ampliar o atendimento a dependentes químicos, por meio do programa Recomeço, do governo estadual em parceria com a Prefeitura. Nesta segunda-feira (16), o governador Rodrigo Garcia (PSDB) assinou, durante visita a Barueri, a liberação de R$ 2.050.000,00 em investimento para a viabilização dos equipamentos.

publicidade

Desse total de investimento, R$ 160.000,00 serão destinados a reparos nos imóveis e, os R$ 1.890.000,00 para custear as casas com contas mensais e contratação de profissionais de assistência social.

As três casas são particulares, serão administrada por uma organização social e acolherão até 45 pessoas da Região Metropolitana de São Paulo. Elas serão indicadas pelas prefeituras, tendo que procurar voluntariamente o acolhimento social, onde terão atividades e serão supervisionadas por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos.

publicidade

A previsão é que os acolhimentos nessas três casas novas em Osasco comecem a partir de julho deste ano, de acordo com o governo estadual. Atualmente a fase de seleção é a de chamamento público às organizações sociais interessadas.

Atualmente na Região Metropolitana de São Paulo são 279 pessoas sendo beneficiados pelos serviços e equipamentos do Programa Recomeço. Com as 45 novas vagas o programa ganha em 16,13% de potencial de atendimento na região.