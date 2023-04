Castello Branco e Raposo Tavares passam por operação contra Aedes aegypti

Nesta quarta-feira (12), das 8h às 12h, as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares passam por um mutirão de limpeza em combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela urbana, doenças chamadas de arboviroses.

A ação será feita pela Viaoeste, concessionária do sistema, em parceria com a a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São).

O trabalho consiste no recolhimento de lixo descartado pelos motoristas e que podem se tornar criadouros de mosquitos às margens e nos canteiros centrais das estradas.

Na Rodovia Castello Branco, a ação será intensificada na região de Barueri, entre o km 20 e km 24, e na Rodovia Raposo Tavares, região de Sorocaba entre o km 95 e km 102. O trecho oeste do Rodoanel também vai ser atendido pelo mutirão. A ação será intensificada na região de km 16 e km 19 (retorno do Padroeira), região de Osasco.

De acordo com o coordenador de Conservação Rodoviária da Viaoeste, Leandro Nunes Azevedo, durante o ano de 2022, foram retirados das margens das rodovias mais de 450 toneladas de lixo, o que corresponde a 94 caçambas de lixo.

“Essa campanha é muito importante para conscientizar os motoristas sobre a responsabilidade quanto ao descarte correto do lixo. Infelizmente ainda recolhemos todo tipo de material como papéis de bala, guardanapos, copos descartáveis, garrafas plásticas que são atirados nas vias, durante uma viagem. Há ainda casos de pessoas que descartam o lixo às margens das rodovias, em locais inadequados, o que pode configurar um crime ambiental. Além de prejudicar o Meio Ambiente, esses comportamentos ainda colocam em risco a saúde pública e a segurança nas estradas”, orienta.