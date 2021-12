Castello, Raposo e Rodoanel devem receber 1,5 milhão de veículos no Natal

Pelo menos 1,5 milhão de veículos devem passar no Sistema Castello-Raposo e trecho Oeste do Rodoanel entre 0h de quinta-feira (23) e domingo (26), período de Natal.

No Sistema Castello-Raposo a expectativa da CCR ViaOeste é que o movimento seja de 598 mil veículos. Já a CCR RodoAnel prevê fluxo de 940 mil veículos no trecho oeste do Rodoanel.

As concessionárias orientam os motoristas a evitarem os horários de movimento mais intenso nas rodovias. Na quinta-feira (23) a previsão da CCR ViaOeste é que o fluxo de veículos seja maior das 16h às 20h. Na sexta-feira (24), o movimento deve ser intenso das 8h às 12h. No retorno, a concessionária estima maior fluxo no sentido capital no domingo (26), das 15h às 20h.

No trecho oeste do Rodoanel, a concessionária prevê movimento intenso na quinta-feira, das 15h às 20h e na sexta-feira, das 9h às 12h. Nos demais dias, a expectativa da CCR RodoAnel é de tráfego normal, inclusive na volta do feriado.

Durante o feriado, a ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e Polícia Militar Rodoviária reforçam as ações de fiscalização nas rodovias, inclusive por meio das 74 câmeras instaladas no Sistema Castello-Raposo e dos 110 equipamentos de monitoramento no trecho oeste do Rodoanel.

