Castramóvel de Itapevi estaciona em Amador Bueno

O Castramóvel de Itapevi chega nesta segunda-feira (15) ao bairro Amador Bueno para dar início à 10ª Campanha de Castração Gratuita de Cães e Gatos.

publicidade

Segundo a Prefeitura, a expectativa é de que 1.000 cirurgias sejam feitas nesta campanha, que vai atender animais que foram cadastrados pelos tutores nas regiões de Amador Bueno e Centro de Itapevi.

A unidade móvel fica até sexta (19) no Centro Municipal de Educação Básica (CEMEB) Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amabile Chaluppe, 492 – Amador Bueno). Depois, segue no dia 22 para o Ginásio de Esportes (Avenida Rubens Caramez, 100A – Parque Suburbano).

publicidade

As inscrições continuam abertas porque ainda há vagas para as duas regiões. Os interessados podem se inscrever no link http://tinyurl.com/3su5ws4r.