Cate, na Capital, reúne 440 vagas de emprego

O Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo reúne esta semana 440 vagas de emprego, nas áreas de serviços e comércio. Os salários chegam a R$ 3.500 e as inscrições podem ser feitas de forma online até quarta-feira, 4 de agosto, às 18h, pelo link bit.ly/vagasnocate.

publicidade

O processo seletivo dessa semana conta com mais de 50 vagas para motorista de caminhão, sendo necessário a CNH na categoria D atualizada. As vagas exigem do ensino fundamental ao médio completo, e os salários estão entre R$ 1.712 e R$ 2.132. Para se candidatar, é preciso ainda ter seis meses de experiência prévia comprovada.

Na área de comércio, estão disponíveis mais de 30 vagas para vendedor, com salários que vão de R$ 1.200 até R$ 1.823. As vagas exigem ensino médio incompleto ou completo.

publicidade

Estão disponíveis ainda 20 vagas para auxiliar de almoxarifado, para candidatos com ensino fundamental completo e seis meses de experiência anterior. O salário para a oportunidade é de R$ 1.898.

Além dessas, existem também oportunidades para assistente administrativo, operador de lojas, auxiliar de limpeza, técnico em nutrição, auxiliar de limpeza, costureira, entre outros.

publicidade

Diversidade

O Cate conta com 30 vagas para operador de telemarketing voltados a candidatos com deficiência. É necessário ter ensino médio completo, sem exigência de experiência anterior. Entre as vagas, há também oportunidades para candidatos bilíngues, com inglês ou espanhol fluente.

O público LGBTQIA+ e imigrante encontra oportunidades para ajudante de motorista, costureira, mecânico, vendedor interno, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de linha de produção, recepcionista e outros.

Serviço

Processo seletivo para vagas de emprego no Cate

Data das inscrições: Até quarta-feira, 4 de agosto, às 18h

Inscrições no link: www.bit.ly/vagasnocate