Catedral de Osasco realiza pizza beneficente dia 18 de março

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, realiza no dia 18 de março, mais um evento beneficente: a Pizza de São José. A iniciativa foi idealizada para ajudar nas obras de revitalização da igreja, que retornaram no mês de dezembro.

Serão oferecidas pizzas pré-assadas de mussarela e calabresa por R$ 40 cada, que podem ser adquiridas na Secretaria Paroquial (Avenida Santo Antônio, 1090 – Vila Osasco), das 8h às 19h30 ou pela Secretaria Virtual https://catedraldeosasco.com.br/secretaria-virtual#1677504216646-87df5656-22cc.

A retirada das pizzas será realizada somente no dia 18 de março, das 15h às 18h, no Espaço Catedral, localizado à Rua Dom Ercílio Turco, 60. As pizzas que não forem retiradas serão doadas para pessoas em situação de rua.

Os interessados em adquirir pizzas para ajudar a Catedral de Osasco e que quiserem doá-las para pessoas em situação de rua podem mandar uma mensagem para o WhatsApp (11) 96579-4786 e informar sobre a doação.

Desta vez, não haverá a opção de delivery ou pizzas para comer no local. O sistema será somente para a retirada dos pedidos na igreja. Mais informações estão disponíveis no site da Catedral.