Catedral de Osasco vende nhoque, macarronada e outras delícias no fim de semana

A Catedral de Santo Antônio, em Osasco, ampliou o cardápio das delícias para vender aos sábados e domingos no estacionamento da igreja. A partir de hoje (29), o público também poderá comprar nhoque de batata e panquecas de carne.

Há ainda porções de pernil e calabresa, a tradicional macarronada com almôndegas, entre outros lanches, que serão vendidos até o final de outubro. Toda a renda arrecadada com a venda dos produtos é destina da à manutenção da igreja.

As delícias estão disponíveis aos sábados e domingos, das 10h às 17h, em uma barraca montada no estacionamento da Catedral, na avenida Santo Antônio, 1090. Devido às medidas de segurança contra a covid-19 adotadas pela igreja, não será permitido comer no local.

Os alimentos produzidos são frutos de doações e quem quiser contribuir, pode acessar o site da Catedral de Osasco e consultar a lista de itens.

