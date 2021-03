Catedral de Santo Antônio suspende a presença de público nas missas e continua aberta

A partir de segunda-feira, 15 de março, a Catedral de Santo Antônio, em Osasco, não poderá contar com a presença de público durante as celebrações eucarísticas. A medida obedece as determinações do Governo do Estado de São Paulo, anunciadas nesta quinta, 11. As restrições atingiram também as atividades consideradas essenciais, como é o caso das Igrejas, para barrar a escalada da Covid-19 no Estado. As novas restrições valem até o dia 30 de março.

publicidade

A Catedral de Santo Antônio segue a orientações do Bispo da Diocese de Osasco Dom João Bosco e do seu Pároco Monsenhor Claudemir José dos Santos, respeitando as determinações do Plano São Paulo, “pois a vida é nosso bem maior, porque é dom de Deus”.

A Catedral continuará aberta neste período de restrição, das 9h às 18h, para que os fieis possam fazer suas orações. Só não serão realizadas celebrações religiosas com a presença de público, como missas, casamentos e batizados.

publicidade

Os paroquianos da Catedral de Santo Antônio poderão continuar participando das missas sem sair de suas residências, através das redes sociais. As missas da Igreja Mãe da Diocese de Osasco são transmitidas diariamente através da Fan Page no Facebook e no Canal no Youtube. Basta procurar em qualquer uma das redes por Catedral de Santo Antônio Osasco.

Você pode acompanhar a Santa Missa online nos seguintes dias e horários:

publicidade

De terça a sexta-feira às 7h e às 19h

Terças-feiras às 15h

Sábados às 7 e às 19h

Domingos às 7h, às 9h e às 19h

>>> Leia também: Jovem sai do RS por namorada de Osasco que conheceu pela internet, é enganado, fica perdido e sem dinheiro em SP e tem ajuda da polícia