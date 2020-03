CCR AutoBAn oferece vagas de emprego para moradores de Osasco

A CCR AutoBAn, concessionária que administra o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, está com vagas de emprego abertas para as áreas de Resgate, Tráfego e Arrecadação. Os candidatos interessados precisam morar em cidades como Osasco e São Paulo.

Para cadastrar o currículo, é necessário acessar a área “Trabalhe Conosco”, no site da CCR AutoBAn – www.autoban.com.br. Ao clicar no link, o interessado é redirecionado para a plataforma de seleção de pessoas. É importante que o candidato preencha todas as informações solicitadas, principalmente os contatos pessoais.

Para a área de Tráfego, as vagas de emprego são para operador de guincho leve, para Osasco, Capital (bairros São Domingos, Pirituba, Jaguará, Santa Edwiges, Perus, Jardim Santa Fé, Jardim Britânia, Vila Sulina ou proximidades dos Km 14 ou 25 da Via Anhanguera, em São Paulo) e interior, nas regiões de Americana, Campinas, Jundiaí, Nova Odessa, Limeira, Santa Bárbara D’Oeste e Sumaré.

Publicidade

O candidato deve ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, além de experiência na condução de veículos pesados e disponibilidade de horário para trabalhar em turnos.

Na área de Resgate, para socorrista, é necessário residir em Osasco, São Paulo, Jundiaí, Campinas, Americana ou Limeira, e ter formação técnica em enfermagem com registro no Conselho Regional de Enfermagem (COREN).

Já para motorista, além de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias D ou E, é preciso ter curso de transporte de emergência válido e ser morador das mesmas regiões. Em ambas as oportunidades, o candidato deve ter disponibilidade para trabalhar em turnos.

Também há vagas na área de Arrecadação, para trabalhar nas praças de pedágio do Sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Entre os benefícios oferecidos pela CCR AutoBAn – empresa que integra o Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo – estão vale alimentação/refeição, seguro de vida, previdência privada, assistência médica e odontológica.

Pessoas com Deficiência

A CCR AutoBAn também realiza processo seletivo para contratação de pessoas com deficiência.

A Concessionária possui vagas operacionais e administrativas para pessoas que residem em Jundiaí, Várzea Paulista, Limeira, Nova Odessa, Sumaré, Valinhos, Cajamar, Caieiras, Campo Limpo Paulista e Louveira. Além disso, estão disponíveis vagas administrativas em outras empresas do grupo, localizadas em Jundiaí.