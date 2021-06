CCR tem centenas vagas de emprego abertas na Grande São Paulo

O Grupo CCR está com centenas vagas de emprego abertas na Divisão Mobilidade para Agente de Atendimento de Manutenção e a Gi Group Brasil, filial da multinacional italiana de recursos humanos, é responsável pelo recrutamento e seleção dos candidatos.

As oportunidades são para a Grande São Paulo e os profissionais atuarão em cinco diferentes funções. Para a seleção, são necessários os seguintes requisitos para todas as vagas:

• CNH B;

• Conhecimentos de Pacote Office de básico a intermediário;

• Obrigatório curso técnico completo em uma das seguintes áreas: Manutenção Geral, Técnico em Elétrica, Mecânica, Eletromecânica, Eletrotécnica, Mecatrônica, Automação Industrial, Refrigeração, construção civil ou correlatas;

• Mínimo de 6 meses de experiência na função;

• Desejável: Engenharia cursando ou completo.

As vagas são para contratação efetiva CCR e as admissões podem ocorrer no período de 6 meses.

Como se candidatar às vagas de emprego no Grupo CCR:

Os interessados nas vagas de emprego devem se inscrever pelos respectivos links abaixo:

Agente de Atendimento Manutenção (Via Permanente)

Agente de Atendimento Manutenção (MRO)

Agente de Atendimento Manutenção (Rede Aérea e Sinalização)

Agente de Atendimento Manutenção (Civil)

Agente de Atendimento Manutenção (MEF)