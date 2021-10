Cemitérios de Osasco abrirão às 7h no Dia de Finados

A Prefeitura de Osasco já preparou os três cemitérios públicos da cidade para receber os visitantes no Dia de Finados, 2 de novembro. Os três cemitérios: Bela Vista, Santo Antônio e Parque dos Girassóis funcionarão das 7h às 17h.

O uso de máscaras segue obrigatório e serão disponibilizados álcool em gel na entrada dos cemitérios. O Cemitério Santo Antônio contará ainda com a disponibilização de banheiros químicos por sua extensão, já que é o maior do município.

As missas do Cemitério Municipal Bela Vista serão realizadas na Catedral de Santo Antônio (rua Santo Antônio, 1090, Vila Osasco), às 7h, 9h, 12h, 15h e 19h, do dia 2 de novembro. No Cemitério Municipal Parque dos Girassóis, a missa acontecerá às 9h. Já no Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio, as missas serão realizadas às 8h, 10h, 12h, 14h e 16h.

SERVIÇO

Cemitério Municipal Parque dos Girassóis

Endereço: Alameda Parque dos Girassóis, 100 – Baronesa

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Telefone: (11) 3602-5778

Cemitério Municipal Jardim Santo Antônio

Endereço: Entrada pela porta lateral – Rua Antônio Russo, 175 – Jardim Roberto

Horário de funcionamento: 7h às 17h

Telefone: (11) 3655-0447

Cemitério Municipal Bela Vista

Endereço: Rua Diogo Benites, 400 – Vila Osasco

Horário de funcionamento: 8h às 18h

Telefone: (11) 3654-2175