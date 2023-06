Censo 2022: Osasco atinge a marca de 743.432 habitantes, diz IBGE

A cidade de Osasco tem 743.432 habitantes, de acordo com o Censo Demográfico 2022 divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados do IBGE revelam também que o Brasil atingiu a marca de 203.062.512 habitantes. Já a população no estado de São Paulo chegou aos 44.420.459. Com 11,2 milhões de habitantes, a cidade de São Paulo é a mais populosa do país.

A pesquisa do IBGE mostra ainda que Osasco tem uma densidade demográfica de 11.445,52 habitantes por quilômetro quadrado (Km²).

O IBGE realiza o Censo a cada 10 anos com base na coleta de dados da população em todo o país. A última foi feita em 2010. A edição atual (Censo 2022) era para ser lançada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de covid-19.