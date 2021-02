Censo do IBGE está com inscrições abertas para mais de 2 mil vagas temporárias em Osasco e região

Estão abertas as inscrições para preencher as vagas temporárias no Censo 2021 do IBGE. Na região, são oferecidas 2.139 oportunidades em municípios como Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi, Cotia e Jandira (leia a lista abaixo).

Em todo o país, são oferecidas 181.898 vagas para recenseador e 22.409 para agente censitário, em 5.297 municípios. Em Osasco e região, são 1.939 vagas para recenseador e 200 para agente censitário. Há reserva de vagas para pessoas com deficiência.

As vagas são temporárias e os contratos terão duração prevista de três meses para a função de recenseador e de cinco meses para agente censitário, podendo ser renovados de acordo com as necessidades do IBGE e a disponibilidade orçamentária.

A remuneração dos recenseadores será por produção. Já o salário para agente censitário é de até R$ 2.100. Para concorrer à função de recenseador, o candidato deve ter nível fundamental completo, e para agente censitário, ensino médio concluído.

Inscrição nas vagas temporárias abertas para o Censo 2021 do IBGE:

As inscrições para as vagas de agente censitário vão até o dia 15 de março. Já para recenseador, o prazo para se inscrever é 19 de março. Os interessados devem se inscrever no site do organizador do processo seletivo, Cebraspe.

A taxa de inscrição é de R$ 39,49 para agente censitário e R$ 25,77 para recenseador e poderá ser paga pela internet ou fisicamente, em qualquer banco ou casa lotérica. Além disso, no ato da inscrição, o candidato poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova.

Vagas para o Censo 2021 em Osasco e região:

Cidade Vagas Agente Recenseador Vagas Agente Censitário Osasco 614 60 Carapicuíba 335 33 Barueri 231 24 Cotia 206 20 Itapevi 193 19 Santana de Parnaíba 113 14 Jandira 106 11 Cajamar 65 7 Vargem Grande Paulista 43 5 Araçariguama 18 4 Pirapora do Bom Jesus 15 3 Total de vagas 1.939 200

Agente Recenseador: Inscrições de 23/02 a 19/03 neste site / Taxa para se inscrever: R$ 25,77

Agente Censitário: Inscrições de 19/02 a 15/03 neste site / Taxa para se inscrever: R$ 39,49