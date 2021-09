Centauro tem vagas de emprego abertas em lojas de Osasco, Barueri, Cotia e SP

A rede de lojas de artigos esportivos Centauro está com vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Cotia e na capital paulista. Também há oportunidades para pessoas com deficiência.

Na loja que fica no SuperShopping Osasco, as oportunidades são para o cargo de vendedor. Em Barueri, a rede está em busca de assistente de loja, assistente de loja (especializado em bike) e vendedor de calçados (temporário) para a unidade do Shopping Tamboré.

Na loja da Centauro em Cotia, no Shopping Granja Viana, há vagas temporárias para as funções de vendedor de calçados e assistente de loja. Já na capital paulista, além de diversas vagas para vendedor e assistente de loja, a rede está contratando assistente de estoque, assistente de Visual Merchandising, consultor de calçados, consultor de loja, consultor técnico, líder de caixa, assistente de atendimento e analista de perdas.

“Somos inovadores, ágeis, adaptáveis e resilientes, não nos escondemos do jogo e perseveramos através da coragem. Mas só conseguimos ser assim por conta dos espíritos de cooperação e liderança plantados no coração da empresa, que fazem com que cada colaborador se transforme na melhor versão de si mesmo e contribua para o sucesso de toda a equipe”, explica a empresa.

Para a maioria das oportunidades, exige-se apenas o ensino médio completo. Os salários e benefícios não foram divulgados.

Como se candidatar às vagas de emprego na Centauro:

Os interessados devem acessar o site de recrutamento da Centauro, entrar na área “Operações” ou “Corporativo” e selecionar a oportunidade desejada nas cidades de Osasco, Barueri, Cotia ou em São Paulo.

Sobre a companhia

Desde a inauguração da primeira loja, em 1981, a Centauro se tornou a maior rede de artigos esportivos da América Latina. Atualmente, a companhia tem mais de 7 mil colaboradores, 190 lojas em mais de 20 estados brasileiros, e um e-commerce com mais de 10 milhões de acessos mensais.

