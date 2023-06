Centro de Barueri recebe Batalha de Assadores com food trucks e shows no feriadão

Centro de Barueri recebe Batalha de Assadores com food trucks e shows...

O Burning Fest – Batalha de Assadores retorna a Barueri entre os dias 8 e 11 de junho, com gastronomia, shows ao vivo e espaço kids. Desta vez, o evento será realizado na Praça dos Estudantes, Centro de Barueri, das 12h às 22h, durante os quatro dias.

Criada há um ano, a Batalha de Assadores já passou por várias cidades do estado de São Paulo, como Osasco, Carapicuíba e Embu das Artes. Neste fim de semana, é a vez do público de Itapevi se deliciar com a variedade gastronômica e musical propostas pelo evento.

Churrasco, parrila, costela de chão, hambúrgueres, torresmo, crepes, churros e rótulos de cervejarias artesanais estão entre as opções. Além disso, o Burning Fest é pet friendly, ou seja, a entrada de animais de estimação acompanhados por seus tutores é liberada.

SERVIÇO

Burning Fest – Batalha de Assadores em Barueri

Onde: Praça dos Estudantes (Alameda Benedito Adherbal Farbo – Centro de Barueri) /

Quando: Do dia 8 a 11 de junho, das 12h às 22h /

Entrada Gratuita

Evento Pet Fridelly