Centro de Eventos Barueri apresenta show tributo aos Bee Gees e Abba neste sábado (24)

O Centro de Eventos Barueri apresenta neste sábado (24), às 21h, o espetáculo Abba + Bee Gees Show Tributo.

A apresentação vai proporcionar ao público o encontro de duas das maiores bandas disco dos anos 60,70 e 80.

Formatado em 120 minutos, o show tem a participação das bandas Abba Majestät e Bee Gees Way, que juntas somam mais de 500 apresentações pelo país.

Além dos sucessos, o show trás elementos cenográficos, figurinísticos, instrumentais e técnicas vocais de época.

O público vai poder curtir de novo as canções icônicas como Dancing Queen, Mama Mia, Chiquitita, Waterloo, I Have a Dream, Night Fever, Stayin Alive, You Should Be Dancing, entre outras.

Os ingressos estão disponíveis no site Bilheteria Express.

O Centro de Eventos Barueri fica na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Vila Porto.