CEU das Artes 1º de Maio completa oito anos com diversas atividades em Osasco

O feriado do Dia do Trabalhador, na última quarta-feira, foi marcado pela celebração do oitavo aniversário do CEU das Artes Camila da Silva Rossafa, no Jardim Primeiro de Maio, em Osasco. O evento contou com diversas atrações gratuitas, reunindo a comunidade em um dia repleto de atividades culturais e artísticas.

A programação contou com parabéns e a distribuição de bolo para todos os presentes. Os ritmos contagiantes do samba com o Grupo “5 Elementos” animaram a festa. Teve ainda apresentações de Balé e música clássica com as Orquestras dos CEU das Artes, além de espetáculos teatrais e da Trupe da Alegria.

Foi um dia de diversidade cultural, com danças contemporâneas e urbanas, exposição de artes visuais e oficinas de corte e costura com obras dos artistas locais, circuito de esportes e manobras radicais de atividades como kung fu, jiu-jitsu e skate, Graffiti, Feira da Comunidade, e os brinquedos infláveis que divertiram a criançada.

A gestora dos CEUs das Artes, Beth Parro, agradeceu a participação de todos. “Essa festa é de vocês e para vocês, pois este espaço é de toda a comunidade. Que possamos compartilhar muitos outros momentos como este juntos”, comentou.

O secretário da Cultura, Aldo Valentim, representando o prefeito Rogério Lins, se impressionou com a celebração. “É inspirador ver a comunidade se reunir em torno da celebração da cultura. Essa festa é um testemunho do poder transformador das artes e da diversidade. Que continuemos a celebrar e apoiar eventos como este, para que possamos construir uma cidade mais inclusiva e com ainda mais qualidade de vida para a população”.