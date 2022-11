Chefões de quadrilha do “golpe do motoboy” são presos em Carapicuíba e na Capital

Chefões de quadrilha do “golpe do motoboy” são presos em Carapicuíba e...

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (9), em Carapicuíba e na capital paulista, acusados de liderar uma quadrilha que aplicava golpes de cartão de crédito em idosos. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária.

Uma reportagem do telejornal “Brasil Urgente”, da Band, mostrou o momento em que os suspeitos foram presos. Segundo a polícia, os criminosos tinham uma lista de telefone das vítimas, geralmente idosos, e entravam em contato se passando por instituições financeiras para informar sobre algum suposto problema no cartão de crédito.

Por telefone, os indivíduos induziam a vítima a cortar o cartão de crédito sem danificar o chip, e enviavam um motoboy para retirá-lo na residência do idoso. Com o cartão das vítimas em mãos, os criminosos faziam diversas compras, segundo os policiais.

Os suspeitos detidos são de São Paulo, mas as vítimas identificadas até o momento são de Curitiba, no Paraná. A polícia não descarta que a quadrilha tenha feito vítimas em outros estados do país.

As investigações continuam na Delegacia de Estelionato de Curitiba, que enviou um grande efetivo de policiais civis para desarticular a quadrilha e cumprir os mandados de prisão em Carapicuíba e na Capital de São Paulo.

Esta é a segunda fase da operação, realizada pela Polícia Civil do Paraná, com apoio da Divisão de Captura da Polícia Civil paulista. A primeira foi realizada em junho, quando sete suspeitos foram presos.

Com informações do “Brasil Urgente”