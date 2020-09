Chevrolet Onix tem diversas novidades para 2021

O sucesso do Chevrolet Onix está atrelado a vários fatores, desde os mais racionais, relacionados ao custo-benefício do produto em si, às inovações tecnológicas, às soluções de conforto e ao baixo consumo de combustível, por exemplo. Mas é o fato de estar em constante evolução e sempre ditando tendências no mercado que o transformou em uma espécie de carro-símbolo desta atual geração de consumidores – contemporâneo, inteligente e conectado.

A chegada da segunda geração do Onix, no ano passado, reforçou este posicionamento e inaugurou no segmento um patamar ainda mais elevado em relação a segurança, performance, nível de equipamentos e design. Aliás, o novo visual do produto é o quesito que mais encanta os clientes, e num grau similar apenas ao de carros de categoria superior, apontam pesquisas da marca.

O Onix surpreende novamente em estilo, só que desta vez com dois modelos especiais. O primeiro deles é o Onix RS, que une um design esportivo inédito com a eficiência do motor turbo e o acerto dinâmico tão particular do hatch.

A outra novidade é estreia mundial do Onix Plus Midnight, que marca o lançamento do acabamento todo preto da grife global da Chevrolet para agregar sofisticação com um toque de atitude incomuns em sedãs.

“Apesar de focar em públicos distintos, o Onix RS e o Onix Plus Midnight foram concebidas para atender consumidores que fazem questão de expressar sua personalidade, sua atitude e até seu estilo de vida através de produtos com um estilo realmente diferenciado. Tudo dentro de um posicionamento bem interessante, já que os dois novos modelos estão na mesma faixa de preço de outras versões do Onix com nível de equipamento semelhante”, explica Hermann Mahnke, diretor-executivo de Marketing da GM América do Sul.

A versão RS traz um apelo mais arrojado e esportivo, enquanto o Midnight mescla ousadia e elegância. Em relação à configuração, essas duas novidades da linha Onix reúnem os equipamentos considerados essenciais pelos seus respectivos clientes, como a eficiência do motor turbo, o conforto da transmissão automática, a segurança dos seis airbags e a conectividade do sistema MyLink, agora com tela maior, de 8 polegadas.

“Onix RS e o Onix Plus Midnight estreiam apenas um ano após o lançamento da nova geração. Nossa motivação deve-se à rápida resposta do mercado ao nosso planejamento estratégico. O Novo Onix já se mostrou ser um sucesso, tendo dobrado a participação das versões mais sofisticadas, que já representam metade de todo volume de vendas do modelo, o que mostra a força da marca. Além disso, enriquecemos o mix com a maior participação do sedã, o que contribuiu ainda para que o Onix Plus ampliasse sua liderança na categoria”, conta Mahnke.

A versão RS do hatch a série Midnight do sedã começam a chegar às concessionárias Chevrolet a partir de outubro também para ampliar a diversidade de versões do Onix, modelo que se transformou no compacto mais vendido da Chevrolet no mundo.

No Brasil, o Onix é ofertado em duas opções de carrocerias (hatch e sedã), três pacotes mecânicos (1.0 MT6, 1.0 Turbo MT6 e 1.0 Turbo AT6) e, a partir de agora, em mais dois níveis de acabamentos (MT, LT, LTZ, RS, Midnight e Premier).

Onix Turbo foi o escolhido para estrear versão RS no Brasil

Dentro da linha de séries especiais, a versão RS é uma das mais cultuadas da Chevrolet no mundo, pelo fato de agregar acabamentos exclusivos que proporcionam um design mais esportivo ao veículo e dão um toque ainda mais marcante para o interior.

Inicialmente presente apenas em carros icônicos da marca, seu conceito vem se expandindo para diversos modelos recém-lançados do portifólio. No Brasil, o Onix foi o escolhido para estrear a versão RS, justamente por alcançar diversos perfis de clientes com seu grande volume de vendas.

O Onix RS se destaca pelos diversos itens exclusivos. A dianteira traz uma nova grade tipo colmeia, spoilers mais pronunciados esculpidos nas extremidades do próprio para-choque e um imponente conjunto luminoso, com faróis tipo projetor com máscara negra e luz DRL com moldura em preto brilhante, além do exclusivo emblema RS e da gravata Chevrolet “black bow tie”.

Na lateral, o modelo traz os retrovisores pintados em preto metálico, combinando com as novas rodas em alumínio de 16 polegadas e uma saia lateral na cor do veículo, que faz o carro parecer mais próximo do solo.

Na traseira, além do spoiler integrado ao para-choque, o Onix RS traz um aerofólio que parece “flutuar” sobre a tampa do porta malas. Outra: o emblema com o nome do veículo traz acabamento escurecido.

O Onix RS diferencia-se de qualquer ângulo que você olhe para ele. Até por cima, pois o teto é pintado em preto, proporcionando mais dinamismo ao conjunto.

“O exterior é caracterizado pelos diversos acabamentos em tons de preto. A grade, as rodas e o logo ‘Onix’ ganham um tom preto brilhante, já os retrovisores, o teto e o aerofólio são pintados com uma tinta metálica, enquanto as máscaras dos faróis e os adesivos de coluna são foscos para que criem um efeito interessante com qualquer uma das três opções de cores para a carroceria: Branco Summit, Vermelho Carmim e Preto Ouro Negro”, explica Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

No interior, o Onix RS apresenta a mesma atenção aos detalhes. Mas, se na parte externa são os detalhes em preto que dão aquele toque especial, na cabine, a cor a escolhida para pincelar essa harmonização é o vermelho.

A cor está presente nas costuras pespontadas da forração premium do volante esportivo de base reta, iguais às que decoram os bancos inteiriços envolventes, inspirados em carros de competição. Já as saídas de ar trazem molduras com um toque vermelho acetinado que combina com o grafismo do quadro de instrumentos projetado especialmente para esse carro. Os ponteiros são iluminados em LED.

Vale destacar que este modelo é o único da linha a trazer cabine com revestimento de teto e colunas escurecidos, o que cria uma atmosfera única aos ocupantes.

“O Onix RS conecta a paixão do consumidor por carros especiais unindo design esportivo com a eficiência do motor turbo e o acerto de direção e de suspensão já específicos do hatch. Numa combinação singular de estilo, performance e prazer ao dirigir”, diz Ricardo Fanucchi, diretor geral de Engenharia da GM América do Sul.

Aliás, o Onix RS conta com uma configuração exclusiva para atender as preferências do consumidor brasileiro, com destaque para a praticidade. É a transmissão automática, que tornar mais confortável o uso no trânsito urbano, o principal habitat deste tipo de veículo. Moderna, essa transmissão de seis marchas garante ao carro exatamente a mesma agilidade da opção manual nas arrancadas de 0 a 100 km/h, por exemplo: até 10,1 segundos.

Na comparação como outros compactos de apelo esportivo, o Onix RS leva vantagem principalmente pelo menor consumo de combustível, que chega a ser 30% melhor. De acordo com os dados do Inmetro, o carro percorre com gasolina, em média, até 14,4 km/l na estrada e 10,1 km/l na cidade. Com etanol, os números são: 12 km/l e 8,3 km/l, respectivamente. Contribuem também o baixo peso (1.085 kg) e a excelente aerodinâmica do Chevrolet.

Outra novidade está relacionada a conectividade. O Onix RS traz uma tela maior, de oito polegadas, para o MyLink compatível com Android Auto e Apple Car Play.

Em suma, o Onix RS conta com um pacote único de itens de aparência e uma combinação de itens de série que tornam o produto altamente competitivo e atrativo. Seguem os principais diferenciais e equipamentos do veículo:

Acabamentos exclusivos

Gravata “Black Bow Tie” Chevrolet



Kit aerodinâmico com spoiler frontal e traseiro, grade tipo colmeia, saia lateral e aerofólio



Faróis tipo projetor com máscara negra



Luz de condução diurna em LED com moldura em preto brilhante



Rodas de 16 polegadas com design esportivo



Retrovisor com capa e teto pintados em preto metálico



Logo Onix em preto fosco



Revestimento interno de teto e coluna escurecidos



Volante com base reta e bancos inteiriços que remetem a carros de corrida



Acabamento interno com detalhes em vermelho no painel e nas costuras pespontadas



Padronagem de banco RS



Conectividade, conforto e segurança

MyLink compatível Android Auto e Apple Car Play e agora com tela maior, de oito polegadas



Sistema de áudio com seis alto-falantes



Ar-condicionado



Direção com assistência elétrica



Travas e vidros elétricos com controle remoto na chave



Sensor de estacionamento traseiro



Computado de bordo



Controlador de limite de velocidade



Regulagem de altura do banco e cinto de segurança do motorista



Regulagem de altura e profundidade para o volante



Airbag duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina



Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência



Controle eletrônico de estabilidade e tração



Assistente de partida em aclive



Mecânica

Motor Turbo com o melhor balanço entre performance e eficiência energética



Transmissão automática de seis marchas com controle de cruzeiro



Acerto dinâmico de direção e de suspensão específicos do hatch



O consumidor ainda pode personalizar o veículo com diversos acessórios, como tapetes de carpete com borda vermelha e logo “RS”, pedaleiras esportivas, tapete de bandeja de porta-malas, ponteira do escapamento cromada com dupla saída e antena de teto mais curta.

Onix Plus Midnight

A série especial Midnight é a mais popular da Chevrolet no mercado e já fez sucesso com a picape S10 e os SUVs Tracker e Equinox. Também é a série mais eclética, pois sempre consegue imprimir uma personalidade específica a cada um dos respectivos produtos que customiza.

O conceito “todo preto” para carroceria e acabamentos, que caracteriza a série Midnight, chega desta vez ao Onix Plus Premier para agregar sofisticação com um toque extra de ousadia incomuns em sedãs. Como maior mercado do modelo no mundo, o Brasil foi escolhido para a estreia do Onix Plus Midnight.

A série estreia exatamente um ano após o lançamento do Onix Plus, que mudou o design em seu segmento com uma nova linguagem estética caracterizada por proporções marcantes e linhas atléticas que criam um visual refinado e ao mesmo tempo dinâmico para a carroceria.

O preto que cobre a carroceria do Onix Plus Midnight traz um efeito especial. Ela sai do padrão convencional porque traz partículas metálicas e pérolas de tamanhos extrafinos que proporcionam à cor um alto nível de sofisticação – o que também cria um efeito tridimensional. A pintura ainda conta com uma camada de verniz que ressalta as linhas do design do carro com mais nitidez.

A série se diferencia das demais versões do sedã por conta do conjunto frontal mais esportivo, com a nova grade tipo colmeia em preto brilhante e pelos faróis tipo projetor com máscara negra. O modelo conta também com rodas escurecidas de 16 polegadas com desenho diferenciado da versão Premier original, assim como os frisos frontais e laterais e logos, que aqui aparecem monocromáticos – incluindo a gravata Chevrolet em preto, característica de séries especiais da marca.

Aliás, são os diferentes tons de preto que proporcionam esse conjunto altamente elegante e nada tradicional para o sedã, que vem muito bem equipado.

“O Onix Plus Midnight traz a essência do conforto e da sofisticação da versão Premier com um acabamento exclusivo que garante atitude marcante para o veículo. É uma customização assinada pelo time de design global da Chevrolet”, diz o diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

O Onix Plus Midnight traz um volante multifuncional de excelente empunhadura com revestimento premium. Destaque para o acabamento em preto brilhante do aro inferior e a gravata Chevrolet com fundo escurecido também no interior, algo até então inédito para a linha Midnight.

Os bancos dianteiros e traseiros contam com revestimento premium na cor preto “Jet Black”, exclusivo da versão. O Onix Plus Midnight também conta com um pacote único de itens de aparência e uma combinação de itens de série que tornam o produto altamente interessante e atrativo. Seguem os principais diferenciais e equipamentos deste modelo em relação ao sedã:

Acabamentos exclusivos

Gravata “Black Bow Tie” Chevrolet



Grade tipo colmeia em preto brilhante



Conjunto óptico com faróis tipo projetor com máscara negra e luz de condução diurna em LED



Carroceria com acabamento “todo preto” para carroceria, rodas, frisos e logo Onix



Acabamento interno Premier para painel, console central e quadro de instrumentos



Volante de base reta com moldura inferior em preto brilhante



Bancos com revestimento premium na cor preto “Jet Black”



Conectividade, conforto e segurança

MyLink compatível Android Auto e Apple Car Play e agora com tela maior, de oito polegadas



Sistema de áudio com seis alto-falantes



Ar-condicionado



Direção com assistência elétrica



Acendimento automático dos faróis por sensor crepuscular



Sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré



Chave inteligente para destravamento das portas e partida da ignição por botão



Computado de bordo



Controlador para limitar a velocidade



Regulagem de altura e profundidade para o volante



Regulagem de altura do banco e cinto de segurança do motorista



Airbag duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina



Freios ABS com sistema de distribuição de frenagem e assistência de frenagem de urgência



Controle eletrônico de estabilidade e tração



Assistente de partida em aclive



Controlador de limite de velocidade



Mecânica

Motor Turbo com o melhor balanço entre performance e eficiência energética



Transmissão automática de seis marchas com controle de cruzeiro



O conjunto mecânico do Onix Plus Midnight é o mais tecnológico disponível para a linha. Combina o motor turbo mais eficiente do mercado com a transmissão automática de seis velocidades da Chevrolet, que garante excelente desempenho tanto no uso urbano como no rodoviário.

Com isso, a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em apenas 10,4 segundos, enquanto a média de consumo fica entre 12 km/l (cidade) e 15 km/l (estrada) com gasolina e entre 8,6 km/l (cidade) e 10,9 km/l (estrada) com etanol no tanque. Números impressionantes para um sedã de 4.474 mm de comprimento e com capacidade para transportar quase 500 litros no porta-malas.

“A opção de acabamento Midnight para o Onix Plus Premier veio para ficar e chega para somar às outras versões do modelo. Tradicionalmente a cor preta é uma das preferidas dos consumidores de sedãs por remeter a sofisticação”, completa o diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

O Onix Plus Midnight pode ser equipado com acessórios de personalização, como spoilers dianteiros mais pronunciados, saias laterais e aerofólio traseiro, além de itens de praticidade, como saídas USB adicionais para os passageiros traseiros, além da bandeja impermeável no compartimento de carga com rede para acomodação de pequenos objetos.

Conectividade é o destaque do Onix Premier

Além do lançamento das versões RS e Midnight, tem a estreia do conceito de carro sem fio, que, junto com outras tecnologias inovadoras, posicionam o Onix Premier topo de linha como o modelo de produção nacional mais avançado em conectividade considerando os veículos disponível no mercado.

O conceito de carro sem fio deve-se ao multimídia MyLink contar agora com projeção sem cabo e ao fato de o carregamento do celular poder ser feito por indução. O pacote de conectividade do Onix Premier e do Onix Plus Premier passa ainda pelo Wi-Fi nativo, pela telemática OnStar e pelo aplicativo myChevrolet app.

“Conectividade é um dos pilares do Onix, que sempre está inovando neste sentido. A projeção sem fio é mais um passo importante dentro desta estratégia e traz mais praticidade para o dia a dia. A versão Premier foca no consumidor que busca o máximo em tecnologia no segmento”, diz Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

O diferencial da tecnologia de projeção sem fio da Chevrolet é que a transmissão é feita por meio do Wi-Fi do veículo, o que garante maior fluxo de dados. O sistema é compatível com Android Auto e Apple CarPlay e é capaz de projetar aplicativos como o Waze, Spotify e WhatsApp diretamente na tela do painel. Para maior segurança, os apps podem ser operados por comando de voz.

Para habilitar a projeção sem fio do smartphone para o multimídia do carro, o usuário precisa fazer o pareamento apenas uma única vez, seguindo as instruções que aparecem no visor do equipamento. Um vídeo anexo mostra este passo a passo.

Novidade estendida à linha 2021 do Onix é o MyLink com tela maior, de oitos polegadas, que permite melhor visualização das informações, principalmente as dos mapas de navegação online. O aparelho traz Bluetooth com conexão para até 2 celulares simultaneamente.

O sistema de carregamento por indução magnética já está disponível no Onix Premier desde a chegada da nova geração, no ano passado. Para iniciar a operação, basta colocar o celular sobre a almofada de carregamento rápido posicionada no console central.

“O smartphone já está inserido no cotidiano das pessoas. Até quando estamos ao volante queremos ter acesso a aplicativos de mensagens e navegação ou escutar nossa lista de músicas. Ter acesso a tudo isso sem precisar ficar plugando o telefone ao carro a cada embarque é uma tremenda praticidade, principalmente naqueles trajetos mais curtos, como à padaria e farmácia”, exemplifica Fioco.

O Onix Premier topo de linha é o primeiro carro produzido no país a contar com esse pacote que chamamos de conceito de carro sem fio. Para usufruí-lo, o usuário precisa ter um smartphone compatível com a tecnologia.

Conectividade nível 4

O Onix Premier e o Onix Plus Premier são os modelos topo de linha da família e vêm equipados com Wi-Fi nativo de série. Em função da antena amplificada, o sinal é até 12 vezes mais estável, proporcionando uma experiencia em 4G por muito mais tempo.

Os modelos contam também com a mais atual geração do OnStar. O sistema de telemática permite que sistemas eletrônicos do veículo sejam atualizados de forma remota, ou seja, sem a necessidade do comparecimento à oficina.

O OnStar oferece ainda diversos serviços conectados, entre eles os de auxílio em caso de emergências, o que inclui resposta automática em caso de acidente mais grave, auxílio na recuperação em caso de roubo e socorro mecânico do Road Service da Chevrolet.

O usuário do Onix Premier e o Onix Plus Premier podem, inclusive, comandar diversas funções do carro por meio do aplicativo myChevrolet app. Entre elas, acionar a ignição a distância para ir climatizando a cabine ou consultar informações do computador de bordo – nível do combustível, pressão dos pneus, consumo médio, indicador da vida útil do óleo, etc.

Além do mais avançado pacote de conectividade, a versão Premier do Onix se destaca no segmento pela ampla oferta de equipamentos. Confira os mais relevantes, por pilares:

Conforto e aparência

Ar-condicionado digital automático



Acabamento interno premium com duas opções de combinação de cores



Chave com sensor de aproximação



Coluna de direção com regulagem em altura e profundidade



Controlador de limite de velocidade



Assistente de estacionamento semiautônomo



Vidro elétrico nas portas dianteiras e traseiras com acionamento por “um toque”



Entradas USB também para os ocupantes do banco traseiro



Lanternas em LED



Roda de liga leve aro 16″



Segurança

06 Airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina)



Alerta de ponto cego



Controle eletrônico de estabilidade e tração



Faróis dianteiros tipo projetor com acendimento automático através de sensor crepuscular



Assistente de partida em aclive



Luz de condução diurna em LED



Sensor de estacionamento dianteiro, lateral e traseiro



Câmera de ré



Performance

Motor 1.0 Turbo que combina alta performance com eficiência energética



Transmissão automática de seis velocidades



O modelo 2021 chega às concessionárias Chevrolet a partir de outubro.