Chico Pinheiro deixa TV Globo após 32 anos

O jornalista Chico Pinheiro deixa a Rede Globo nesta sexta-feira (29), após 32 anos. A informação foi divulgada pelo diretor de Jornalismo da emissora, Ali Kamel, em comunicado interno enviado aos funcionários.

“Chico decidiu deixar o dia a dia da vida de repórter, como ele faz questão de se definir. Pretende se dar um sabático e, mais adiante, se dedicar a atividades num ritmo mais espaçado. E combinou comigo que esperaria o fim de mais uma brilhante transmissão do Carnaval, a que se dedica há vinte anos, para que esse anúncio fosse feito, numa sexta-feira”, diz a nota.

No texto, Ali Kamel destaca a trajetória de Chico Pinheiro na emissora, relembrando coberturas importantes e entrevistas com nomes como Zeca Pagodinho, Beth Carvalho e outros. De acordo com o diretor, a saída do jornalista foi em comum acordo.

“De nós, seus colegas e amigos, fica o reconhecimento de ter convivido na redação com um dos grandes jornalistas que a televisão brasileira já produziu e uma das pessoas ‘boa gente’ com quem já compartilhamos histórias e experiências. Entre mim e Chico fica carinho e amizade, e muitas sextas-feiras por vir. A ele, agradeço em nome da Globo por toda a contribuição que deu ao nosso jornalismo”, completa Kamel.