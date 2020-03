Chilli Beans tem vagas de emprego abertas em Barueri e SP

A Chilli Beans, rede especializada em óculos e acessórios, está com vagas de emprego abertas em Barueri e na Capital. Há oportunidades para assistente de marketing, designer de produto, coordenador de estilo e vendedor de loja e quiosque.

Em Barueri, as oportunidades são para preencher o quadro de funcionários no escritório central da marca, que fica em Alphaville, com vagas na área de comunicação para assistente de marketing, coordenador de estilo e designer de produção.

Para a função de assistente de marketing, é necessário ter concluído ou estar cursando graduação em Marketing, Publicidade e Propaganda, Design Gráfico. Conhecimento intermediário do Pacote Adobe e Inglês também são requisitados pela empresa.

Entre os benefícios da vaga para assistente de marketing, estão convênio médico e odontológico, PLR, vale-refeição e vale-transporte (ou vale combustível) e estacionamento gratuito. O expediente de trabalho é de seis horas diárias, com uma hora de intervalo, de segunda a sexta-feira.

A vaga de coordenador de estilo exige que o interessado tenha formação concluída em Designer ou Moda, domínio do Illustrator e Photoshop, Inglês avançado e experiência em gestão de equipe e processos de pesquisa, criação e desenvolvimento de produtos.

A jornada de trabalho para a vaga de coordenador de estilo é de oito horas diárias, de segunda a sexta-feira. Além do regime CLT, a empresa oferece vale-refeição, vale-transporte (ou vale combustível), seguro saúde e odontológico, estacionamento gratuito e PLR.

Já para designer de produto, é necessário ter concluído graduação em Designer de Produto e domínio do Illustrator e Photoshop. O expediente de trabalho é de segunda a sexta-feira, oito horas diárias, com 1 hora de intervalo. Os benefícios desta vaga são seguro de vida e saúde, estacionamento grátis, vale-refeição, vale transporte e PLR.

Além das vagas de emprego no escritório da Chilli Beans, há oportunidades na Capital para vendedor de loja, vendedor de quiosque e gerente de loja.

Como se candidatar às vagas de emprego da Chilli Beans:

Os interessados em integrar o time de funcionários do escritório da Chilli Beans, que fica em Alphaville, devem acessar o site de vagas da empresa, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Já para se candidatar às oportunidades disponíveis na Capital, basta acessar o site de vagas da empresa no Infojobs e escolher a unidade em que deseja cadastrar o currículo.

Empresa

A Chilli Beans se consolidou como a maior rede especializada em óculos e acessórios da América Latina, com mais de 800 pontos de venda no Brasil e também em Portugal, Estados Unidos, Colômbia, Kuwait, Peru, México, Bolívia e Tailândia.

A empresa foi pioneira no conceito de ótica self service, que permite ao cliente manusear e experimentar os produtos, e também a primeira marca do segmento a inaugurar uma máquina de customização, que permite que o cliente fabrique seus próprios óculos.

