Chiquinho Sorvetes chega ao Shopping União de Osasco

A franquia Chiquinho Sorvetes, maior rede de sorveterias do Brasil, acaba de chegar ao Shopping União de Osasco. A novidade, no Piso Voegeli, ao lado da Hering e C&A, conta com sobremesas como o clássico shakemix, milk-shakes, casquinhas, cascão, sundae, açaí e muito mais.

A Chiquinho Sorvetes nasceu em 1980, quando Francisco, o Chiquinho, inaugurou uma pequena sorveteria na cidade de Frutal, em Minas Gerais. A decisão de modificar o empreendimento e adaptar para um modelo diferenciado partiu de seu filho, Isaias. Em 1984, Isaias assumiu o comando da sorveteria e expandiu o sonho de família.

Na última década, com o crescimento rápido e desenvolvimento promissor, o empresário sentiu a necessidade de inovar e padronizar as lojas. Foi assim que a marca entrou no segmento de franchising. Atualmente, além da nova unidade no Shopping União de Osasco, rede tem mais de 500 lojas presentes em 25 estados brasileiros.

