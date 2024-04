Ciclismo de Osasco se destaca em duas competições em São Paulo

A equipe de ciclismo de Osasco participou de duas provas da modalidade no último domingo (21), em São Paulo. Os atletas integram o programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte.

A primeira foi a “Tiradentes de Ciclismo 2024”, disputada em Campinas, e a segunda, de Mountain Bike, Desafio Tiradentes, na cidade de Pedro de Toledo, no Vale do Ribeira.

Participaram da prova Tiradentes de Ciclismo 2024 atletas federados e não federados, totalizando 370 de todo o país, divididos em dez categorias, em três baterias.

A delegação osasquense esteve representada pelo técnico Douglas Menegatti e o diretor técnico Edson Henrique Mineiro, além dos ciclistas Anderson Albert, Maria Júlia e Vinicius Araújo, finalizando em 1º e 3º lugares.

Já na competição de Mountain Bike, Desafio Tiradentes, participaram da competição 139 ciclistas. A prova foi realizada no formato Maratona XCM, circuito denominado Volta do Rio, com percurso de 39 km.

A delegação osasquense contou com o técnico Wilson Aguiar e os ciclistas Isaias Silva, José Roberto Aguiar, e Renata Borges. A equipe finalizou com duas medalhas de ouro e o 5º lugar.