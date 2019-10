Cidade dos Infláveis reduz pela metade preço do ingresso para brincar à vontade em Osasco

Com o sucesso de público, a Cidade dos Infláveis, maior parque do gênero no país, decidiu ampliar seu período em Osasco, no estacionamento do SuperShopping, por um mês, para até o dia 27 de outubro.

Para o mês das crianças, foram programadas várias atividades para as famílias e para estudantes de escolas públicas. Outra novidade é que os ingressos vips, para brincar à vontade, estão pela metade do preço e agora custam R$ 50.

A Cidade dos Infláveis ocupa uma área de 4 mil metros quadrados. Para meninos e meninas de 2 a 5 anos, o Bairro Kids é um circuito que oferece 6 brinquedos e um “Trampolim Jump”, onde crianças e adultos podem brincar.

Para crianças de 6 a 12 anos e também para os adultos, são 8 atrações com algumas estruturas gigantes que desafiam até os mais corajosos. Em todos os percursos, monitores estarão à disposição para garantir a diversão e a segurança dos participantes.

O local conta ainda com um lounge aberto gratuitamente ao público, além de uma área de alimentação.

Novidades no mês das crianças

Neste mês o parque conta com mais três novos brinquedos (escorregadores gigantes), que prometem muita emoção.

Além disso, o ingresso VIP vai custar a metade do preço. Ou seja, a criança ou adulto brinca quantas vezes quiser e paga R$ 50,00 durante todos os finais de semana do mês de outubro.

No dia das crianças (12 de outubro) haverá personagens e pintura facial de graça para a criançada.

Ação social

Para os dias 10 e 11 de outubro a Cidade dos Infláveis fechou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco para levar crianças de entidades assistidas pelo município.

São esperadas cerca de 1.000 crianças em cada um dos dias. Para este mega evento também foi fechada uma parceria para a doação de alimentos. Quem puder, pode levar 1 kg de alimento não perecível que será entregue para que a Prefeitura distribua para as entidades.

SERVIÇO

Cidade dos Infláveis em Osasco

Local: Super Shopping Osasco (Av. dos Autonomistas, 1.828 – Vila Yara – Osasco)

Data: até 27/10

Horário: Sextas, das 14h às 20h

Sábados e Domingos das 12h30 às 20h30

Ingressos:

“Circuito dos Infláveis”

– 1 (um ingresso) R$ 30,00

“Bairro Kids”

– 1 (um ingresso) R$ 25,00 (20 minutos)

“Trampolim Jump”

– 1 (um ingresso) R$ 25,00 (5 minutos)

“Vip”

– 1 (um ingresso) R$ 50,00 (brinca à vontade)

Ingressos pelo site: https://www.ticket360.com.br