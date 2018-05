Cidade terá 10 praças com Wi-Fi gratuito até 2019

A população de Itapevi vai ganhar, até o primeiro semestre de 2019, um total de 10 praças com sinal de Wi-Fi gratuito para acesso à internet por meio do programa Conecta Itapevi, inédito na cidade. Com a nova tecnologia, cada ponto terá internet de 10MB, possibilitando o acesso simultâneo de até 250 usuários por praça.

Este é o primeiro passo dado à implantação de uma cidade digital, com sistemas de informação interligados e conexão de qualidade. A assinatura do contrato para lançar o programa aconteceu na quinta-feira (10), no Paço Municipal.

Assim que o sistema for instalado, o cidadão poderá usufruir de até 1h de internet por dia nos pontos de Wi-Fi, que poderão ser acessados por smartphones, notebooks e tablets.

Ao se cadastrar, o usuário será direcionado à uma página perguntando se deseja logar diretamente via Facebook ou mediante preenchimento de cadastro com fornecimento de dados pessoais.

Onde ficarão as praças com Wi-Fi gratuito:

1) Praça Carlos de Castro (Avenida Rubens Caramez – Centro);

2) Praça 18 de Fevereiro (Avenida Rubens Caramez – Centro);

3) Praça Cristo – Irmão Francisco (Rua Aquino José dos Santos – Vila Aurora);

4) Praça José Batista Silveira (Rua Geraldo Vasques – Jardim Nova Itapevi);

5) Praça Nelson Mandela (Rua Elisabete com a Rua André Cavanha – Vilas Dr. Cardoso);

6) Praça Paulo França – Estação Amador Bueno;

7) Estádio Municipal André Nunes Jr. (Rua Prof. Dimarães Antônio Sandei – Jardim Nova Itapevi);

8) Velório Municipal (Rua Gaudêncio Barbosa, 499 – Jardim Julieta);

9) Ginásio de Esportes Municipal (Avenida Rubens Caramez, 1000A – Centro)

10) Terminal Central de Ônibus (Rod. Cel. PM Nelson Tranchesi – Vila Dr. Cardoso).

Fibra óptica

O Conecta Itapevi prevê também instalação de fibra óptica para conectar com mais rapidez e eficiência à rede mundial de computadores todas as unidades de saúde, assistência social e escolas, além de prédios administrativos e outros pontos de interesse público.

Desta maneira, os usuários de Itapevi também poderão contratar serviços de banda larga de alta velocidade baseados na tecnologia.

A instalação do cabeamento começará pela região central e será ampliado para regiões mais distantes, como Amador Bueno e Nova Cotia. Serão instalados aproximadamente 90 quilômetros de cabos de fibra óptica em diversos bairros da cidade.

Vencedora do processo de licitação iniciado em dezembro do ano passado, a empresa Stemme Telecomunicações tem até nove meses para instalar o cabeamento em Itapevi e o mesmo prazo para instalar o sinal de Wi-Fi nos pontos selecionados. O valor total do contrato, válido por 12 meses de serviço, é de R$ 3.190.200,00.

Monitoramento Urbano

Outra vantagem da instalação da fibra óptica é que os serviços de monitoramento por câmeras da cidade ficarão mais efetivos.

“Com esta tecnologia, será possível a utilização de equipamentos de vídeo mais modernos e de alta definição, o que permitirá uma atuação mais ágil também na área de segurança pública”, explicou Francis Toshimitsu, diretor de Tecnologia da Informação de Itapevi.