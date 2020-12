Cielo abre 55 vagas de estágio em Barueri com bolsa a partir de R$ 1.800

A Cielo abriu 55 vagas em seu programa de estágio em 2021 para seu escritório em Alphaville, Barueri. A bolsa é de R$ 1.800 para estudantes do penúltimo ano do curso e R$ 2.000 para estudantes do último ano. Também são oferecidos vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, entre outros benefícios.

A empresa especializada em pagamentos eletrônicos busca por estudantes de graduação ou tecnólogo, de qualquer curso, com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, que possam estagiar 30 horas semanais, em Alphaville, Barueri. As inscrições vão até o dia 04 de janeiro.

“Buscamos por pessoas que acreditem que possam transformar a empresa e o mundo em um lugar melhor. Para integrar nosso time é importante ter garra e coragem, vontade de fazer acontecer e um perfil de colaboração”, diz Paulo Caffarelli, presidente da Cielo.

Devido às restrições impostas pela covid-19, o processo será feito completamente online, por meio da plataforma Zoom. No período de pandemia, o trabalho também será 100% remoto. O programa de estágio tem duração de 1 a 2 anos.

Os interessados em se candidatar às vagas de estágio na Cielo em Barueri devem se inscrever pelo site 99 jobs.