Cielo tem vagas de emprego abertas em Barueri

A Cielo, líder no setor de pagamentos eletrônicos no país, está com mais de 20 vagas de emprego abertas para preencher o quadro de funcionários em sua sede, que fica em Alphaville, Barueri.

publicidade

Há oportunidades para cargos como analista da segurança da informação, analista de desenvolvimento de tecnologia, analista de desenvolvimento Java pleno, auditor, consultor de desenvolvimento de produtos, gerente estadual, especialista mobile, coordenador de ciência de dados, especialista de sistemas, entre outros.

O cargo de coordenador de ciência de dados exige que o candidato tenha experiência comprovada em Data Science e Machine Learning, experiência em liderança de equipes, habilidades de coaching e mentoring para cientistas de dados mais juniores, leitura fluente em inglês, conhecimento em linguagem de programação SQL, além de experiência em pelo menos uma das seguintes linguagens de programação: Python, R, SAS, Scala.

publicidade

A função de especialista mobile exige que o interessado tenha experiência no tratamento e análise de crashs e bugs, domínio do processo de distribuição da App Store, experiência em desenvolvimento orientado a testes, experiência com ambientes de CI/CD. Desejável conhecimento com tecnologias híbridas (Flutter, entre outros).

Para a vaga de gerente estadual, é necessário ter ensino superior completo em Administração, Marketing, Gestão Comercial, Publicidade ou áreas correlatas, forte atuação em área comercial e com gestão de pessoas, conhecimento no varejo, em negociação, vendas prospecção, com busca de estratégias de relacionamento e fidelidade, CNH B, conhecimento no pacote Office, além de inglês e espanhol básico.

publicidade

“A Cielo promove a inclusão e valoriza a diversidade em toda a sua multiplicidade. Aqui você pode ser quem você é independente de raça, gênero, orientação sexual, deficiência, estado civil, religião, idade, origem, condição social. Incentivamos que todos que se identifiquem com o perfil e pré-requisitos das vagas disponíveis na Cielo se candidatem”, afirma a empresa.

A Cielo oferece um pacote de benefícios atrativo, além de remuneração variável anual (PPR), horário flexível, home office e promete ainda a sexta-feira curta aos colaboradores. Os benefícios variam de acordo com a vaga.

Inscrições para as vagas de emprego na Cielo

Os interessados em se candidatar nas vagas de emprego da Cielo devem entrar no site de vagas da empresa, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo.