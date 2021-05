Cilindro de gás vira “torpedo”, atinge em cheio e mata motorista em Osasco

Um cilindro de gás GNV virou um “torpedo” e atingiu em cheio, de frente, o lado do motorista de um veículo que trafegava pela avenida Transversal Sul, em Osasco, matando o homem que dirigia o carro. O acidente aconteceu por volta das 15h30 de sábado (1º).

O equipamento estaria sendo manipulado na área, quando explodiu e acabou lançado em direção ao veículo dirigido por Antônio Carlos Alves dos Prazeres, de 34 anos. Com ferimento grave no rosto, ele chegou a ser levado pelo helicóptero Águia ao Hospital das Clínicas, em São Paulo, mas não resistiu e morreu horas depois.

A esposa dele, Carla Alves, estava no banco do passageiro e sofreu ferimentos leves no pescoço. “Tinham três pessoas mexendo no cilindro de gás e na hora a gente só ouviu aquele barulho, aquele estouro. E o cilindro pegou de frente no nosso carro e atingiu o meu marido”, declarou ela, à reportagem da Record TV.

Moradores da área relataram à polícia que crianças brincavam com o cilindro. No entanto, Carla afirma que o equipamento era manipulado por três pessoas adultas. Há a suspeita de que o equipamento tenha relação com um ferro velho que fica de frente ao local do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência, um isqueiro foi acendido perto do cilindro, o gás inflamável sofreu propulsão e foi em direção em veículo atingido. “Ele (o cilindro) saiu subindo como se fosse um míssil”, relatou uma testemunha, à Record TV. A ocorrência foi registrada no 5º DP de Osasco e será investigada pela Polícia Civil.