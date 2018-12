Cinemas de Osasco podem ser obrigados a exibir vídeo sobre história da cidade antes das sessões

Tramita na Câmara Municipal de Osasco um projeto de lei que visa obrigar os cinemas a exibir um vídeo com dois minutos e meio de duração sobre a história da cidade antes das sessões no mês de fevereiro, quando o município celebra aniversário de emancipação político-administrativa.

Os vídeos seriam produzidos pela administração municipal, que ficaria responsável pela regulamentação da medida.

O autor do projeto, vereador Ricardo Silva (PRB), declara que o objetivo é fazer com que “a história do município de Osasco seja sempre lembrada e continue sempre nas memórias de toda a população”.

Para virar lei, a proposta, apresentada esta semana, precisa ser aprovada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito.