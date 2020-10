Cinemas do SuperShopping e do Osasco Plaza reabrem nesta quinta-feira (15)

As salas de cinema do Osasco Plaza e do SuperShopping Osasco reabrem a partir desta quinta-feira (15), seguindo os protocolos de segurança contra a disseminação da covid-19. Entre elas, distanciamento dos clientes, obrigatoriedade de máscara e disponibilização de álcool em gel. As atividades dos cinemas estavam suspensas desde março, em função da pandemia.

publicidade

O cinema do Osasco Plaza reabriria no dia 8, mas teve a autorização de funcionamento cassada pela Prefeitura. “Desta vez, recebemos nova autorização da prefeitura de Osasco e vamos reabrir o cinema”, anunciou o Cinesercla, responsável pelas salas.

“Estamos seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades para receber os espectadores, como uma nova sinalização sobre o distanciamento social, dispensers de álcool em gel espalhados pela unidade, funcionários devidamente protegidos com máscaras/face shield e a redução na capacidade das salas para a realização das sessões (haverá um distanciamento entre as poltronas: o cliente que comprar uma poltrona, todas as outras ao redor serão automaticamente bloqueadas)”, explica o Cinesercla.

publicidade

Os ingressos no cinema do Osasco Plaza custam de R$ 16 a R$ 22 (inteira). A programação da reabertura tem como destaques os filmes “A Ilha da Fantasia” (15h20, 17h50 e 20h20 – dublado), “Scooby” (15h40, 17h40, 20h40 – dublado) e “As Faces do Demônio” (15h, 17h30, 20h – dublado).

Já a rede Kinoplex anunciou esta semana que reabre a partir desta quinta as salas do SuperShopping Osasco. Os ingressos nas salas 2D custam R$ 14 (de segunda a quinta-feira) e R$ 24 (sexta a domingo e feriados).

publicidade

Na reabertura, o Kinoplex Osasco tem como destaques da programação (sujeita a alterações) os filmes “A Ilha da Fantasia” (terror, 14 anos, dublado – 18h e 20h40), “40 Dias – O Milagre da Vida” (drama, 16 anos, dublado – 16h30 e 19h30) e “Scooby – O Filme” (animação, livre, dublado – 15h50, 18h10 e 20h25).

Além de Osasco, o Kinoplex retoma, nesta quinta (15), as atividades nas salas do Itaim, Vila Olímpia e Parque da Cidade.