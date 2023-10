Cioeste inaugura sede própria nesta segunda-feira (9)

O Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo) inaugura nesta segunda-feira (9), às 19h, sua nova sede, agora em imóvel próprio.

A nova sede do consórcio, localizada na Alameda Xingu, 350, Alphaville Industrial, Barueri, vai proporcionar um ambiente adequado para a realização de reuniões, debates e tomadas de decisões que impactam diretamente a vida dos cidadãos dos 12 municípios consorciados.

O evento contará com as presenças dos prefeitos da região, entre e eles o presidente do Cioeste e prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, que destacará a importância da nova sede para as cidades e para interlocução com outros entes. Segundo o presidente, “a inauguração da nova sede é um marco histórico para o Cioeste e para os municípios envolvidos. O espaço nos permitirá fortalecer ainda mais a parceria entre as cidades e trabalhar de forma conjunta em prol do desenvolvimento sustentável, infraestrutura, mobilidade urbana, segurança e outros temas de interesse comum”.

A nova sede, adquirida com recursos próprios, tem 750 metros quadrados.

