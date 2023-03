Cioeste participa de encontro com Ministro da Justiça em Brasília

A delegação do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) foi recebida pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino, nessa segunda-feira (27) em Brasília.

A comitiva, chefiada pelo presidente do consórcio, prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, era composta pelos membros do grupo de trabalho das Guardas Civis Municipais e segurança pública, coordenado pelo inspetor Miguel Arcanjo Maidana, comandante da GCM de Osasco.

Na ocasião, foi entregue ao Ministro uma pauta de reivindicações em favor das GCM´s, como a inclusão das forças municipais no artigo 144 da Constituição Federal, que diz respeito à Segurança Pública, mas que contempla apenas polícia federal; polícia rodoviária federal; polícia ferroviária federal; polícias civis; polícias militares e corpos de bombeiros militares e as polícias penais.

“As Guardas estão unidas para oferecer uma proposta nacional de segurança pública básica, uma proposta para a sociedade; essa união é voltada para beneficiar a nossa sociedade”, destacou Josué Ramos.

Entre as propostas discutidas, consta também a regulamentação com padronização nacional da carteira funcional dos Guardas; o modelo do uniforme; definir a padronização dos códigos de ocorrência das Guardas e a criação de um centro regional de formação integrado para treinamento dos GCMs.