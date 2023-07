Cioeste prepara concurso literário para o Dia da Consciência Negra

O Grupo de Trabalho (GT) de Igualdade Racial do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) se reuniu nesta quarta-feira (19) com os coordenadores das Câmaras Técnicas (CTs) de Assistência, Comunicação, Cultura, Educação, Esporte e Juventude do consórcio para definir os detalhes do concurso literário que será lançado pela entidade.

A reunião foi conduzida pelo diretor de Projetos e Programas do Consórcio, Carlos Abrão, e pela assessora Letícia Martins, que é suplente da Secretária Executiva da Igualdade Racial, Amanda França.

Na ocasião, o grupo definiu que o 1º Concurso Literário do Cioeste será sobre a cultura afro-brasileira e terá como tema ‘A beleza negra’.

O concurso cultural será realizado em comemoração ao Dia da Consciência Negra, em novembro e será aberto ao público em geral.

Segundo o consórcio, em breve serão divulgados mais detalhes sobre como participar.

