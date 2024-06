Cioeste promoverá seminário sobre produção agrícola em áreas urbanas e periurbanas

Na segunda-feira (17), o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) recebeu uma proposta da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo para promover a agricultura urbana e periurbana na região por meio de um seminário estadual.

publicidade

O representante Paulo César de Saraiva apresentou a iniciativa, que envolve a criação de uma Câmara Técnica temática de agricultura, formada por membros dos municípios. Essa Câmara atuará na organização do seminário e na estruturação de conselhos de agricultura. O objetivo é estabelecer um fundo para fortalecer a produção agrícola urbana, inicialmente com o apoio do seminário.

A proposta busca preparar os municípios para aderirem aos programas do Governo Federal voltados à agricultura urbana, como o Plano Safra. Além disso, os produtores rurais urbanos terão acesso a crédito rural, aposentadoria e outros benefícios.

publicidade

A prática da agricultura urbana oferece ganhos ambientais, como a recuperação de nascentes e preservação de matas, além de combater a vulnerabilidade alimentar, fornecendo produtos a preços acessíveis. Os municípios serão capacitados para desenvolver a atividade, proporcionando emancipação financeira e aproveitando áreas ociosas.

O seminário estadual será realizado em parceria com outros consórcios intermunicipais, nos dias 31 de julho e 1º de agosto de 2024, na Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais de Educação, em São Paulo. O evento contará com painéis, rodas de conversa e trocas de experiências, envolvendo participantes da região representada pelo Cioeste.