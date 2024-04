Circuito Powermove: Osasco terá corrida de rua em maio

No dia 19 de maio será realizada a 1ª etapa do Circuito Powermove Osasco, um evento de corrida de rua com caminhada de 3km e duas corridas – 5km e 10km.

publicidade

O participante também poderá cadastrar o seu pet (cachorro), para correr o circuito do seu lado. O objetivo da prova é integrar o corredor com a cidade e o meio ambiente, estimulando a prática de atividades saudáveis e o encontro de pessoas ao ar livre.

A largada está programada para às 7h, na Avenida Hilário Pereira de Lima (em frente ao mercado Atacadão). A estimativa é de que o evento reúna cerca de 2 mil participantes, tendo como novidade a presença dos pets.

publicidade

Além da caminhada e corridas, o evento contará com atendimento com nutricionistas e aulas de ginástica e ritmos com professores de educação física.

Os interessados encontram mais informações sobre a organização no Circuito runaway – etapa meta – OSASCO (ticketsports.com.br).