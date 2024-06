Circulação de trens da linha 8 é paralisada entre as estações Carapicuíba e Itapevi, e gera tumulto

Circulação de trens da linha 8 é paralisada entre as estações Carapicuíba...

Uma falha no sistema elétrico da Linha 8-Diamante paralisou a circulação de trens no trecho entre as estações Carapicuíba e Itapevi, na tarde desta quinta-feira (27).

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver um tumulto formado em frente à estação Carapicuíba, devido ao grande fluxo de pessoas. A ocorrência também gerou lentidão em toda a Linha 8, de acordo com relatos de passageiros.

Segundo a ViaMobilidade, concessionária que administra a linha, o problema no sistema de alimentação elétrica aconteceu na região de Barueri e Antônio João, paralisando a operação de trens da Linha 8-Diamante entre as estações Carapicuíba e Itapevi desde às 14h26.

A companhia informou que acionará ônibus da operação PAESE para atender o trecho afetado.

É a segunda falha que acontece nesta semana nas linhas operadas pela ViaMobilidade. Ontem, um trem da Linha 9-Esmeralda, que liga Osasco à zona sul da Capital, apresentou problema e afetou a circulação de trens.