Claudia Raia fala sobre romance com Jô Soares, quase namoro com Faustão e casamento com Frota

Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, exibida neste domingo (8), Claudia Raia falou sobre passagens marcantes de sua trajetória, como o romance com Jô Soares, um quase namoro com Faustão e o casamento com Alexandre Frota. A atriz relembra sua história no livro de memórias ‘Sempre Raia: Um Novo Dia’.

Sobre o relacionamento com Jô Soares, por cerca de dois anos, na década de 1980, ela afirmou ao “Fantástico”: “O Jô foi meu primeiro grande amor. Ele salvou minha vida, porque eu tinha uma pinta no joelho que era um melanoma cancerígeno. Ele que viu e me levou ao médico. É uma pessoa que tenho um enorme respeito, um anjo que caiu na minha vida”.

Já no começo dos anos 1990, Claudia Raia viveu um affair com Faustão. “Rolou isso mesmo, lá em 1990, 1991. Teve todo esse movimento, esse empenho. Teve uma tentativa dele de romance [por parte do Faustão]. Acabou não acontecendo, e acabou virando uma grande amizade e nunca mais nos desgrudamos”.

O casamento, em 1986, com o hoje deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) foi um “devaneio”, afirmou. “Na porta da igreja, minha mãe me disse: ‘Minha filha, não se case, esse homem não é para você’. Definitivamente, não era o homem da minha vida. Como pode um casamento dar certo aos 18 anos de idade, ele com 20?”.

“Eu queria um casamento feliz, amoroso, com filhos, do tipo ‘até que a morte os separe’. Mas Alexandre era um mulherengo compulsivo, e eu estava cansada de ouvir alertas de amigos e amigas sobre suas traições”, relembrou Claudia Raia em trecho do livro de memórias.

A atriz também afirma que “pagou caro” pelo apoio a Fernando Collor nas eleições presidenciais de 1989.

“Fui acusada de ter Aids, porque alguém fez uma piada que o Collor ele estava magro, e falavam que eu tinha um relacionamento com ele. Tive que ser capa de revista com meu exame de HIV, coisas impossíveis por causa de estar no momento errado com a pessoa errada”.