Claudio Roncone, do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região, morre por complicações da covid-19

Claudio Roncone, assessor da diretoria do Sindicato dos Comerciários de Osasco e Região (Secor), morreu na noite desta quarta-feira (7), aos 58 anos, por complicações da covid-19. Ele estava internado há cerca de três semanas na UTI do Hospital Cruzeiro do Sul, onde chegou a ser intubado.

Em nota, o Secor manifestou pesar pela morte de Roncone: “Como assessor da diretoria, teve uma trajetória brilhante ajudando a impulsionar e fortalecer a organização interna do Sindicato. Além de profissional de reconhecida competência, era esposo atencioso, pai dedicado e um membro ativo da comunidade, com participação em diversas obras e ações sociais”.

Osasco somava até o início da semana mais de 1,4 mil mortes causadas pela covid-19. Em todo o país, já são mais de 341 mil, em pouco mais de um ano de pandemia.