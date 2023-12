O clima começa a mudar nessa segunda-feira (11), com previsão de sol, porém, com muitas nuvens. Os períodos de nublado ainda persistem, pode chover a qualquer hora, mas as temperaturas sobem um pouco.

Saiba como ficam os termômetros.

Osasco

Mínima: 19°C

Máxima: 27°C

Barueri

Mínima: 19°C

Máxima: 27°C

Carapicuíba

Mínima: 18°C

Máxima: 26°C

*Com informações do Climatempo.