Clínica de oftalmologia Olhar Certo chega a Osasco

A rede de clínicas oftalmológicas Olhar Certo inaugura sua primeira unidade em Osasco nesta segunda-feira (13). Foram investidos R$ 540 mil no novo espaço, localizado na rua Dona Primitiva Vianco, 869, no Centro.

A clínica será comandada pelas oftalmologistas Juliana Paes Barreto e Lana Nishio. “Nosso objetivo com essa operação é oferecer acesso a cirurgias e consultas com preços acessíveis e facilidade de pagamento”, diz Conrado Diniz, gerente de Expansão da rede de clínicas Olhar Certo.

Esse é o primeiro investimento das sócias em uma franquia, que veem no segmento um negócio promissor. A expectativa é finalizar o ano de 2021 com um faturamento de quase R$ 50 mil. “Acreditamos que o mercado de franquias está em ascensão. Esse é nosso primeiro investimento no formato e temos planos de nos tornar multifranqueadas da marca”, comenta Lana Nishio.

A rede possui mais de 10 unidades espalhadas em São Paulo. Na região, Osasco é a primeira cidade a receber uma unidade da Olhar Certo.

Vagas de emprego

Além de oferecer serviços de oftalmologia para moradores de Osasco e região, a Clínica Olhar Certo chega com a oferta de vagas de emprego. Para a unidade, “foram abertas oportunidades no regime CLT para cargos como recepcionista, auxiliar de exames, auxiliar de limpeza, gerente, além de um especialista para cada dia da semana”, destaca a oftalmologista Priscilla Drudi, sócia fundadora e diretora de operações e implantação da Olhar Certo.

Endereço: Rua Dona Primitiva Vianco, 869 – Centro – Osasco

Tel: (11) 3654-1935 / (11)99825-0633

Email: sp.osascocentro@olharcerto.com.br

Instagram: @olharcerto.osascocentro